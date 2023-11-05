Зокрема, глава держави відреагував на обстріл 128 бригади на Запоріжжі. Він висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, повідомляє 24 Канал.

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Президент відреагував на удар по 128 бригаді

Зеленський наголосив, що російський удар по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався в Запорізькій області, – це трагедія, якої можна було уникнути.

Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб з'ясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування. Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного,

– вважає український лідер.

Він додав, що кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися просто неба, як дбати про безпеку.

"Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними. Друге, про що хотілося б сказати сьогодні. Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені", – заявив Зеленський

За його словами, це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні й багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно.

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"Ми маємо захистити Україну. І ми захистимо – я в цьому не сумніваюсь. Вірити в Україну – це знати, що Україна й українці можуть зберегти незалежність, збережуть, повернуть своє. Але, так само як і після 24 лютого, це можна зробити разом – і тільки разом, у єдності, дбаючи про державу, про тих, хто поруч із тобою, про українців, хоч би де вони були", – наголосив глава держави.

Він додав, що зберегти єдність народу – найважливіше, та подякував усім, хто докладає зусиль заради цього.

"І ще одне. Авдіївка. Мар'їнка. Лиман. Бахмут. Куп'янськ. Мелітопольський напрямок. Херсонщина. Артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ". 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 68-ма окрема єгерська бригада. "Сімдесятдев'ятка" ДШВ. 33-тя й 31-ша окремі механізовані бригади. Наша потужна 54-та окрема механізована бригада. 57-ма окрема мотопіхотна бригада. 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую всім вам, воїни, хто б'ється заради України, хто вірить в Україну!" – підкреслив президент.

Також він подякував усім командирам, які дійсно дбають про людей.

"І дякую всім, хто працює заради України та хто у світі допомагає Україні! Кожен тиждень має робити Україну сильнішою. Це обов'язково. І це спільне завдання всіх у державі. Усіх. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.