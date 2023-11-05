В частности, глава государства отреагировал на обстрел 128 бригады на Запорожье. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших воинов, сообщает 24 Канал.

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Президент отреагировал на удар по 128 бригаде

Зеленский подчеркнул, что российский удар по воинам 128-й горно-штурмовой бригады, произошедший в Запорожской области – это трагедия, которой можно было избежать.

Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были предприняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование. Главное – установить всю правду о случившемся и больше не допустить подобного,

– считает украинский лидер.

Он добавил, что каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности.

"Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными. Второе, о чем хотелось бы сказать сегодня. Когда мы проходим такие недели, как эта, полные боли и непростых дискуссий, важно, чтобы люди понимали: то, что у них на сердце, видят, и необходимые изменения будут сделаны", – заявил Зеленский

По его словам, это касается многих вещей, от халатности, которая бывает, до советчины и ужасной бюрократии, которые не дают Украине и многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно – эффективно.

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"Мы должны защитить Украину. И мы защитим – я в этом не сомневаюсь. Верить в Украину – это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое. Но, так же как и после 24 февраля, это можно сделать вместе – и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом, об украинцах, где бы они ни были", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сохранить единство народа – самое важное, и поблагодарил всех, кто прилагает усилия для этого.

"И еще одно. Авдеевка. Марьинка. Лиман. Бахмут. Купянск. Мелитопольское направление. Херсонщина. Артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь". 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. 68-я отдельная егерская бригада. "Семьдесят девятка" ДШВ. 33-я и 31-я отдельные механизированные бригады. Наша мощная 54-я отдельная механизированная бригада. 57-я отдельная мотопехотная бригада. 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Я благодарен всем, кто бьется ради Украины, кто верит в Украину!" – подчеркнул президент.

Также он поблагодарил всех командиров, которые действительно заботятся о людях.

"И спасибо всем, кто работает ради Украины и кто в мире помогает Украине! Каждая неделя должна делать Украину сильнее. Это обязательно. И это общая задача всех в государстве. Всех. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.