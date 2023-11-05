Форум сил специальных операций прошел в чешском городе Брно в конце октября 2023 года. Его устроила международная организация Global SOF.

Global SOF – это некоммерческая организация, которая расширяет и поддерживает международную сеть для развития возможностей специальных сил, а также развивает партнерство по противодействию глобальным и сетевым угрозам в мире.

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Офицеры ГУР посетили международный форум

Главная тема форума – "Роль подразделений специального назначения в условиях российско-украинской войны". Принявшие участие в мероприятии офицеры Главного управления разведки Минобороны рассказали коллегам о полученном опыте украинских спецподразделений, в частности о:

миссии в Черном море, освобождении Змеиного и рейдах в оккупированный Крым;

высадке на оккупированный левый берег Днепра;

воздушном "караване" вертолетов в окруженный Мариуполь;

штурмовых и оборонительных операциях на тяжелых участках фронта;

освобождении Харьковщины и битве за Киев.

Битва за Киев в 2022 году стала первой боевой задачей для спецназовцев ГУР в условиях широкомасштабного вторжения России.

Использование спецназа как лёгкой пехоты было не совсем по профилю. Но на тот момент ставки были слишком высокими. Потеря Киева привела бы к масштабному обрушению фронта и тотальной демотивации общества и армии,

– объяснил офицер ГУР МО Украины на псевдо Философ.

Смотрите фото с форума разведчиков / Фото ГУР

Представители военной разведки Украины также рассказали, что важную роль во время боевых действий с захватчиками в первые месяцы вторжения сыграла и координация отрядов, сформированных из местных жителей – они наносили ощутимые потери врагу в глубоком тылу.

Акцент на углубленной работе с местными очагами сопротивления на оккупированных и подконтрольных Москве территориях сохраняется и дает весомый результат.

"Комментируя перспективы штурмовых спецподразделений ГУР МО Украины, наши офицеры отметили важность развития технологической составляющей – прежде всего беспилотных средств поражения", – добавили в ГУР.

Во время форума украинские офицеры подчеркнули, что пока продолжается агрессия против Украины, до тех пор спецназовцы "Шаманбата", "Кракена", "Артана", Интернационального Легиона и других созданных во время войны подразделений будут проводить и масштабировать свои дерзкие миссии, направленные на обескровливание террористической России.

Обратите внимание! Спецназовцы отметили, что российско-украинская война должна завершиться полным возвращением украинской территории по линии границы 1991 года. В конце выступления зал аплодировал разведчикам стоя.