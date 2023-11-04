Подразделение ГУР МО "Артан" поделилось с 24 Каналом эксклюзивным видео боев на Купянском направлении. Разведчики говорят, что стоят и будут стоять.

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Как наша разведка работает на Востоке

Так выглядит отражение вражеской атаки на Купянском направлении. Мы продолжаем твердо стоять на нашей земле! – отметили разведчики.

В видео показано, как бойцы уничтожают врага. Буквально через полторы минуты они подбили с воздуха много российской техники. Видно, что захватчики в панике убегают от мести наших разведчиков, а затем дым от пожара затягивает небо.

Работа ГУР МО "Артан" на Купянском направлении: смотрите видео

Карта боев на Купянском направлении

Что происходит на Купянском направлении