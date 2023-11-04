Подразделение ГУР МО "Артан" поделилось с 24 Каналом эксклюзивным видео боев на Купянском направлении. Разведчики говорят, что стоят и будут стоять.
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Как наша разведка работает на Востоке
Так выглядит отражение вражеской атаки на Купянском направлении. Мы продолжаем твердо стоять на нашей земле! – отметили разведчики.
В видео показано, как бойцы уничтожают врага. Буквально через полторы минуты они подбили с воздуха много российской техники. Видно, что захватчики в панике убегают от мести наших разведчиков, а затем дым от пожара затягивает небо.
Работа ГУР МО "Артан" на Купянском направлении: смотрите видео
Карта боев на Купянском направлении
Что происходит на Купянском направлении
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что оккупанты пытаются найти слабые места в нашей обороне. Россияне наступают в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. Они стремятся захватить господствующие высоты, завладеть Синьковкой и захватить сам Купянск. На штурм бросают Шторм V и Шторм Z.
- К наступлению на Лиманско-Купянском направлении россияне готовились три месяца. Также они проверяют телефоны местных, чтобы понять, не работают ли те на Украину.