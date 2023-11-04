Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, заметив, что до наступательных действий на этом направлении оккупанты готовились три месяца, в частности, подтягивали резервы.
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Работа комплексная
Активные боевые действия на Лиманско-Купянском направлении продолжаются ежедневно, особенно в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Как отметил Фитьо, украинские военные не сидели, сложа руки, а готовились к наступлению врага, укреплялись и подтягивали свои резервы.
За минувшие сутки с противником было 12 боевых столкновений и 19 авиаударов. Количество авиаударов увеличилось, для этого были благоприятные погодные условия. Оккупанты применили 18 дронов-камикадзе и осуществили 532 обстрела артиллерией, РЗСВ, минометами разных калибров. Несмотря на это, россияне потеряли за прошедшие сутки 140 солдат.
В течение последней недели враг нарастил использование тяжелой техники. За прошедшие двое суток уничтожено 10 танков и 10 боевых бронированных машин.
Россияне не оставляют попыток наступать. Не выходит с пехотой штурмовать наши подразделения, поэтому присоединяют технику,
– сказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ.
Кроме того, в тылу россияне активно проводят работу с местным населением, чтобы выявить связи с неоккупированной частью Украины. У людей проверяют телефоны.
"Работа комплексная и на этом враг не собирается останавливаться. Но шансов и стратегических возможностей у захватчиков на данном направлении нет", – подчеркнул Фитьо.
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Ситуация в районе Бахмута
Россияне активизировались также на Бахмутском направлении. Раньше оккупанты были в обороне, однако сейчас захватчики пытаются отбить утраченные позиции, которые заняли ВСУ.
Прошедшие сутки отличились 12 боевыми столкновениями в районе Богдановки, Хромового, Клещеевки и южнее Бахмута. Россияне нанесли один авиационный удар и применили 22 беспилотника,
– добавил Фитьо.
Враг совершил 631 обстрел из артиллерии, минометов и РСЗО. Украинские защитники ликвидировали 90 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили 18 образцов военной техники среди них 2 боевых БМП и 3 РСЗО БМ-21 "Град".
Ситуация на фронте: последние новости
- Армия России ведет наступательные операции по линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, под Авдеевкой, на Запад и Юго-Запад от Донецка, под Угледаром, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
- Российские захватчики готовятся к "третьей серии больших штурмов" на Авдеевку. Кроме того, оккупанты активно строят укрепления в тыловых районах возле Авдеевки.
- Эстонская разведка сообщила, что сейчас Россия направила свои усилия на Восточном фронте на захвате Авдеевки и продвижение в направлении Купянска.