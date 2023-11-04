За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Наши защитники отразили здесь около 10 атак противника.

на Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.

на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клещиевки, где наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне пытались ударить по Клещиевке: смотрите на карте

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Степное, Тоненькое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 20 атак врага.

ВСУ держат оборону вокруг Авдеевки: смотрите на карте

на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены около 20 атак врага.

на Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

Бои на Юге

на Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области.

Ситуация вокруг села Роботино: смотрите на карте

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Что происходит на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.