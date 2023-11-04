Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили тут близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Росіяни намагалися вдарити по Кліщіївці: дивіться на карті

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

ЗСУ тримають оборону навколо Авдіївки: дивіться на карті

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито близько 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Бої на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

Ситуація навколо села Роботине: дивіться на карті

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Що відбувається на Півночі

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.