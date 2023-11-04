Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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