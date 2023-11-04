Аналитики Института изучения войны ISW сообщили, что украинские войска остановили российское наступление в районе Угледара, Волновахского района Донецкой области. Это подтверждают геолокационные кадры.

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Отмечают, что оккупационные войска вели наступательные операции по линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, под Авдеевкой, к Западу и Юго-Западу от Донецка, под Угледаром, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Об уничтожении десятков единиц российской военной техники и отражении атаки оккупантов под Угледаром сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Аналитики также отметили, что информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Обратите внимание. По состоянию на 3 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 304 100 солдат российской армии. За минувшие сутки ликвидировали еще 830 военных.

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