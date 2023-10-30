О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 22 – 29 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Достойно внимания Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года

Неожиданное наступление ВСУ

В конце недели после продолжительных и тяжелых боев украинские военные смогли отбросить российские войска из западных окрестностей Сергеевки. Маленькое село расположено вблизи админграницы Луганской и Харьковской областей западнее Сватово.

В самом селе до полномасштабного вторжения проживало всего 20 человек, но его значение заключается в несколько ином. Этот участок достаточно неудобен для обороны россиян, ведь прямо за спинами оккупантов протекает река Жеребец, что, без сомнения, ощутимо усложняет логистику.

Вполне вероятно, что Силы обороны могут воспользоваться этим преимуществом и вовсе выбросить врага с западного берега реки, освободив территорию площадью в десятки квадратных километров от Райгородки до Нововодяного. Впрочем, дальнейшее наступление на этом участке уже будет затруднено тем самым фактором Жеребца.

К слову, свое неловкое положение отлично осознают и россияне. Они пытались улучшить собственное положение на западном берегу летом 2023 года, когда пытались наступать на Новоегоровку. Но успехи врага тогда были совсем минимальными – россияне так и не закрепились в Новоегоровке, но смогли захватить ту самую совсем крошечную Сергеевку.

ВСУ наступают возле Сергеевки: смотрите карту

Россияне атакуют Авдеевку

Уже третью неделю подряд российские войска не теряют надежду окружить и захватить Авдеевку, подтягивая свои резервы и не сбавляя темпов наступления. На прошлой неделе основной удар враг сконцентрировал на северном фланге города и имел успехи в районе Красногоровки.

С начала наступательной кампании россиян на Авдеевку в разы выросли их потери – как в живой силе, так и в бронетехнике и артиллерии. Впрочем, со своими потерями российское командование отнюдь не считается, не останавливая своего наступления, а лишь подтягивая все новые резервы. Защитникам Авдеевки в эти дни крайне тяжело.

Россияне наступают на Авдеевку: смотрите карту

Бахмутское направление

Кроме Авдеевки, на прошлой неделе российские военные имели незначительные успехи и на северном фланге Бахмута. Российские военные смогли захватить немногочисленные позиции у Берховки и Хромового. Пока трудно судить о серьезности намерений врага на этом участке, но факт остается – здесь враг наступает уже вторую неделю подряд.

В то же время, тяжелые бои продолжаются за пределами освобожденных Клещеевки и Андреевки. Украинские военные пытаются продвигаться, впрочем, это становится все более сложной задачей. Прежде всего из-за истощения наших бойцов после тяжелой наступательной кампании, которая продолжалась с начала лета.

Россияне наступают у Бахмута: смотрите карту

Обратите внимание! События на прошлой неделе отчетливо демонстрируют, что "спокойных" участков на фронтах российско-украинской войны просто нет. Где не наступают украинские военные, пытается наступать враг.



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