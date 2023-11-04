Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські війська зупинили російський наступ у районі Вугледара, Волноваського району Донецької області. Це підтверджують геолокаційні кадри.

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Зазначають, що окупаційні війська вели наступальні операції по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, під Авдіївкою, на Захід і Південний Захід від Донецька, під Вугледаром, а також у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Про знищення десятків одиниць російської військової техніки та відбиття атаки окупантів під Вугледаром повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Аналітики також зазначили у звіті, що інформацію про це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Зверніть увагу. Станом на 3 листопада 2023 року ЗСУ знищили 304 100 солдатів російської армії. За минулу добу ліквідували ще 830 військових.

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