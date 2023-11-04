Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, ситуация в Восточном направлении остается сложной, враг не оставляет попыток найти слабые места в обороне ВСУ.

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Оккупанты постоянно атакуют

Сырский рассказал, что на Купянском направлении враг совершает постоянные атаки штурмовыми отрядами, пытаясь вытеснить украинские войска с занятых позиций.

Силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского. Наращивает усилия по захвату господствующих высот, завладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска,

– сообщил генерал-полковник.

Кроме того, оккупанты:

совершают там штурмовые действия с применением штурмовых отрядов "Шторм "V" и "Шторм "Z";

восполняют потери своих воинских частей личным составом, прошедшим подготовку на полигонах в России.

"Южнее, на направлении Ягодное – Купянск – Узловой противник понес значительные потери и остановил активные действия. Сейчас на этом участке враг проводит перегруппировку для возобновления своего наступления. Накапливает резервы и концентрирует артиллерийские группы. Не прекращает интенсивные артиллерийские обстрелы", – отметил Сырский.

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Враг оказывает безумное давление

Командующий отметил, что за последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов в личном составе достигли 583 человек, из них:

убитыми – 220,

ранеными – 358,

5 военнослужащих противника захватили в плен.

Также за этот период противник потерял там 46 единиц техники, в том числе 15 танков и 25 боевых бронированных машин.

Сырский подчеркнул, что оперативная обстановка очень динамичная. Она нуждается в постоянном контроле и принятии решений. В течение двух дней он провел работу в бригадах, держащих оборону в этом направлении.

Несмотря на яростное давление врага, наши подразделения мужественно удерживают позиции. Врагу нанесен существенный урон в личном составе и технике,

– заявил генерал-полковник.

Он добавил, что определение замыслов и предотвращение действий россиян является одной из главных задач. Для этого был принят ряд важных решений для повышения устойчивости обороны.

"На местах заслушал командиров бригад и командиров группировок по делу. После этого мы с командирами разработали несколько вариантов дальнейших действий и определили порядок применения наших сил и средств. Был принят ряд важных решений, направленных на повышение устойчивости нашей обороны", – подытожил Сырский.