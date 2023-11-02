Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, этому не нужно удивляться.

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Воевать придется всем

По словам Данилова, тезис о том, что воевать или служить придется всем – это аксиома.

И не нужно этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея безумного соседа. Даже когда произойдет фрагментация России, мы должны быть готовы. А фрагментация России произойдет обязательно при нашей жизни,

– отметил чиновник.

Он добавил, что мобилизация началась 24 февраля 2022 года и ни дня не прекращалась. Так секретарь СНБО прокомментировал заявление экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что якобы "пришло время переоценить масштабы мобилизации Украины".

"И мы этого не скрываем, в отличие от России. Что касается возрастного ценза, то представление о войне, что это только окопы и первая линия – это представление о прошлом", – отметил Данилов.

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Украинцы должны уметь защитить себя

Если Украины не будет современных средств поражения и помощи партнеров, то, по словам Данилова, "держаться только, используя линии фронта, будет очень сложно". Поэтому наше государство получает дальнобойные ракеты ATACMS, SCALP и так далее, которые в современной войне намного эффективнее.

Когда вы пользуетесь современным оружием – возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодые – немного искривленное,

– заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что был бы неискренним, если бы сказал, что "все должны идти и воевать".

"Убивать людей – это очень сложная вещь. И есть определенные люди, которые готовы идти, и здесь не о возрасте. Это о внутреннем состоянии. А есть люди, которых вы можете сколько угодно обучать, подготовить как супермена, но он не пойдет. У нас есть упрощение у общества: если люди отправились на обучение, значит, они должны быть штурмовиками. В жизни оно немного по-другому устроено. У каждого свой внутренний мир. Господь так сделал, что у человека есть страх", – пояснил чиновник.

Однако он подчеркнул, что защищаться должны все.

"Иметь навыки защиты, прежде всего – себя", – подытожил Данилов.

Обратите внимание! Недавно секретарь СНБО заявил, что россияне, когда будут зимние температуры, постараются бить по объектам критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность.