Только 40 из них можно было использовать. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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У Украины было только 40 исправных боевых самолетов
Залужный отметил, что базовое вооружение, как ракеты и снаряды, остается важным. Однако Вооруженные силы Украины нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях, чтобы выйти из войны такого типа, как есть сейчас.
Важнейшей из них является воздушная мощь. Контроль над небом необходим для широкомасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть была пригодна к использованию,
– заметил главком ВСУ.
Он добавил, что военно-воздушные силы России понесли огромные потери. ВСУ уничтожили более 550 систем противовоздушной обороны страны-агрессора, однако она сохраняет значительное преимущество и продолжает строить новые штурмовые эскадрильи.
"Это преимущество усложняет наше продвижение вперед. Российские системы противовоздушной обороны все чаще мешают нашим самолетам совершать полеты. Наша оборона делает то же самое с Россией. Таким образом, российские дроны взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации в разведке и нанесении воздушных ударов", – объяснил Залужный.
По его словам, беспилотники также должны быть частью украинского ответа – наше государство должно наносить массированные удары с использованием приманки и ударных беспилотников, чтобы перегрузить российские системы ПВО.
"Мы должны охотиться на российские беспилотники, используя наши собственные беспилотники-охотники, оборудованные сетками. Мы должны использовать сигнальные приманки, чтобы привлечь российские планерные бомбы. И мы должны ослеплять тепловизионные камеры российских беспилотников ночью с помощью стробоскопов", – считает главнокомандующий.
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Украина может получить F-16: последние новости
- Недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что истребители F-16 доставят в тренировочный центр в Румынии в течение двух недель. Тогда все будет готово к дальнейшим учениям украинских пилотов.
- Также известно, что США уже учат украинских пилотов на истребителях F-16. Тренировки проходят на самолетах Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона.
- Следует отметить, что сейчас звучат разные сроки по завершению учений украинских пилотов. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что время для каждого летчика будет индивидуальным. Пилоты, наученные управлять F-16, будут прибывать в Украину постепенно.