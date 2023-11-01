Только 40 из них можно было использовать. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный отметил, что базовое вооружение, как ракеты и снаряды, остается важным. Однако Вооруженные силы Украины нуждаются в ключевых военных возможностях и технологиях, чтобы выйти из войны такого типа, как есть сейчас.

Важнейшей из них является воздушная мощь. Контроль над небом необходим для широкомасштабных наземных операций. В начале войны у нас было 120 боевых самолетов. Из них только треть была пригодна к использованию,

– заметил главком ВСУ.

Он добавил, что военно-воздушные силы России понесли огромные потери. ВСУ уничтожили более 550 систем противовоздушной обороны страны-агрессора, однако она сохраняет значительное преимущество и продолжает строить новые штурмовые эскадрильи.

"Это преимущество усложняет наше продвижение вперед. Российские системы противовоздушной обороны все чаще мешают нашим самолетам совершать полеты. Наша оборона делает то же самое с Россией. Таким образом, российские дроны взяли на себя значительную часть роли пилотируемой авиации в разведке и нанесении воздушных ударов", – объяснил Залужный.

По его словам, беспилотники также должны быть частью украинского ответа – наше государство должно наносить массированные удары с использованием приманки и ударных беспилотников, чтобы перегрузить российские системы ПВО.

"Мы должны охотиться на российские беспилотники, используя наши собственные беспилотники-охотники, оборудованные сетками. Мы должны использовать сигнальные приманки, чтобы привлечь российские планерные бомбы. И мы должны ослеплять тепловизионные камеры российских беспилотников ночью с помощью стробоскопов", – считает главнокомандующий.

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