Лише 40 з них можна було використовувати. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Україна мала лише 40 справних бойових літаків

Залужний наголосив, що базове озброєння, таке як ракети та снаряди, залишається важливим. Проте Збройні сили України потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з війни такого типу, як є зараз.

Найважливішою з них є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків. З них лише третина була придатна до використання,

– зауважив головком ЗСУ.

Він додав, що військово-повітряні сили Росії зазнали величезних втрат. ЗСУ знищили понад 550 систем протиповітряної оборони країни-агресорки, проте вона зберігає значну перевагу і продовжує будувати нові штурмові ескадрильї.

"Ця перевага ускладнює наше просування вперед. Російські системи протиповітряної оборони дедалі частіше заважають нашим літакам здійснювати польоти. Наша оборона робить те ж саме з Росією. Таким чином, російські дрони перебрали на себе значну частину ролі пілотованої авіації в розвідці і завданні повітряних ударів", – пояснив Залужний.

За його словами, безпілотники також мають бути частиною української відповіді – наша держава має завдавати масовані удари з використанням приманки та ударних безпілотників, щоб перевантажити російські системи ППО.

"Ми повинні полювати на російські безпілотники, використовуючи наші власні безпілотники-мисливці, обладнані сітками. Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб привабити російські планерні бомби. І ми повинні засліплювати тепловізійні камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів", – вважає головнокомандувач ЗСУ.

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