Літаки F-16 налякають росіян навіть своєю появою. Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що перші запуски з винищувачів змусять окупантів хвилюватися ще більше.

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Як можуть використати F-16

Винищувачі становлять для росіян ще більшу загрозу, ніж наша протиповітряна оборона, адже під неї окупанти можуть підлаштовуватись. Відтак, це змінить підхід країни-агресорки до використання бомбардувальників на фронті.

Також літаки можна використати для ударів по поверхні. Якщо ми отримаємо крилаті ракети, то це суттєво збільшить проблеми росіян в глибокому тилу.

F-16 можуть застосувати й по надводних об'єктах. Є протикорабельні ракети, які використовують на відстані 50 – 55 кілометрів,

– зауважив Олександр Коваленко.

Навіть якщо Україна отримає лише одну ескадрилью, це все одно матиме суттєвий вплив. Адже F-16 на відміну від деяких інших літаків, практично необмежений у своїх можливостях.

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Коли прибудуть перші літаки

За словами Коваленка, все залежить від того, скільки українських пілотів уже відправили на навчання. Але є впевненість у тому, що у 2024 році наша держава має всі шанси отримати 2 – 3 ескадрильї.

Далі, якщо у нас будуть підготовлені пілоти, які продемонструють свої навички в бою і це високо оцінять наші партнери, не відкидаю, що про передачу Україні літаків F-16 заговорять в Конгресі та в Сенаті,

– розповів Коваленко.

Він додав, що Україна вдячна всім державам, які сприяють передачі винищувачів, але значний акцент робиться саме на США, адже ця країна має можливість передати значно більше ніж 2 чи 3 ескадрильї.

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