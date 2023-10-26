Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона також наголосила на підтримці, яку надають Сполучені Штати нашій державі, передає 24 Канал.

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Брінк підтвердила тренування пілотів з України на F-16

Пані посол наголосила, що українські пілоти вже зараз тренуються на літаках F-16. Це все відбувається на винищувачах Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона.

Це важлива частина розбудови протиповітряної оборони України,

– наголосила Брінк.

Вона також зазначила, що Сполучені Штати пишаються тим, що разом з європейськими партнерами вони підтримують Україну у захисті від жорстоких агресивних дій Росії.

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