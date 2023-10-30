Самолеты F-16 испугают россиян даже своим появлением. Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что первые запуски с истребителей заставят оккупантов волноваться еще больше.

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Как использовать F-16

Истребители представляют для россиян еще большую угрозу, чем наша противовоздушная оборона, ведь под нее оккупанты могут подстраиваться. Это изменит подход страны-агрессора к использованию бомбардировщиков на фронте.

Также самолеты могут использоваться для ударов по поверхности. Если мы получим крылатые ракеты, это существенно увеличит проблемы россиян в глубоком тылу.

F-16 могут применяться и по надводным объектам. Есть противокорабельные ракеты, которые используют на расстоянии 50 – 55 километров,

– заметил Александр Коваленко.

Даже если Украина получит только одну эскадрилью, это все равно будет иметь существенное влияние. Ведь F-16 в отличие от некоторых других самолетов, практически неограничен в своих возможностях.

Коваленко рассказал, что изменится, когда Украина получит истребители: смотрите видео

Когда прибудут первые самолеты

По словам Коваленко, все зависит от того, сколько украинских пилотов уже отправили на обучение. Но есть уверенность в том, что в 2024 году у нашего государства есть все шансы получить 2 – 3 эскадрильи.

Далее, если у нас будут подготовлены пилоты, которые продемонстрируют свои навыки в бою и это высоко оценят наши партнеры, не исключаю, что о передаче Украине самолетов F-16 заговорят в Конгрессе и в Сенате,

– рассказал Коваленко.

Он добавил, что Украина благодарна всем государствам, которые способствуют передаче истребителей, но значительный акцент делается именно на США, ведь эта страна имеет возможность передать значительно больше чем 2 или 3 эскадрильи.

Самолеты F-16 в Украине: что известно