Пілоти, які навчені керувати F-16, будуть прибувати до України поступово. Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Усе буде поступово
Юрій Ігнат пояснив, що і літаки, і пілоти, і інженерно-авіаційна служба, яка буде обслуговувати F-16, прибуватимуть до України поступово. Не можна сказати, що усі пілоти повернуться в Україну, до прикладу, через 5 місяців. Термін навчання для кожного індивідуальний.
Усе буде поступово. Кожен льотчик повинен відповідати рівню підготовки, яка йому потрібна для того, щоб воювати на літаку. Не просто літати, а вчитися застосовувати в Україні озброєння, тактичні авіаційні прийоми. Він повинен бути готовим йти в бій проти російської авіації,
– наголосив він.
Румунія та інші країни теж будуть долучені до підготовки. Для навчань Україні потрібні навчально-бойові двомісні літаки для польотів з інструктором. Саме так здобувається перший вишкіл на бойових літаках. Потім буде пересадка пілота у самостійний одномісний борт.
"Чекаємо, тримаємо кулаки та розуміємо, що льотчикам теж непросто. Особливо тим, які зараз воюють в Україні. Ми не можемо усіх пілотів відправляти на навчання. Тут наша тактична авіація застосовується досить інтенсивно. Засобів, озброєння, боєприпасів треба більше, щоб відповідати ворогу і крилатими ракетами, і авіабомбами", – зазначив речник.
Ігнат про навчання наших пілотів на F-16: дивіться відео
F-16 для України: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який заявив, що протягом наступних двох тижнів винищувачі F-16 мають доправити до тренувального центру у Румунії. Тоді до подальших навчань українських пілотів все буде готово.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Штати проводять навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Льотчики тренуються на літаках Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Арізона.
- Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що триває процес навчання українських пілотів. Американські партнери проводитимуть навчання за планом. Після тренажерів на льотчиків чекає робота з інструкторами та виконання поставлених завдань. Після певної кількості годин польотів бійці самостійно зможуть керувати F-16 і проходити групову злітаність у парі, ланці, ескадрильї. У кінці навчання буде бойове застосування літаків.