Пилоты, обученные управлять F-16, будут прибывать в Украину постепенно. Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Все будет постепенно

Юрий Игнат объяснил, что и самолеты, и пилоты, и инженерно-авиационная служба, которая будет обслуживать F-16, будут прибывать в Украину постепенно. Нельзя сказать, что все пилоты вернутся в Украину, например, через 5 месяцев. Срок обучения для каждого индивидуальный.

Всё будет постепенно. Каждый лётчик должен соответствовать уровню подготовки, которая ему нужна для того, чтобы воевать на самолете. Не просто летать, а учиться применять в Украине вооружение, тактические авиационные приемы. Он должен быть готов идти в бой против российской авиации,

– подчеркнул он.

Румыния и другие страны тоже будут вовлечены в подготовку. Для учений Украине нужны учебно-боевые двухместные самолеты для полетов с инструктором. Именно так получаются первые умения на боевых самолетах. Затем последует пересадка пилота в самостоятельный одноместный борт.

"Ждем, держим кулаки и понимаем, что летчикам тоже непросто. Особенно тем, которые сейчас воюют в Украине. Мы не можем всех пилотов отправлять на учебу. Здесь наша тактическая авиация применяется достаточно интенсивно. Средств, вооружения, боеприпасов нужно больше, чтобы отвечать врагу и крылатыми ракетами, и авиабомбами", – отметил спикер.

Игнат об обучении наших пилотов на F-16: смотрите видео

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