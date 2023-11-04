Підрозділ ГУР МО "Артан" поділився з 24 Каналом ексклюзивним відео боїв на Куп'янському напрямку. Розвідники кажуть, що стоять і будуть стояти.
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Як наша розвідка працює на Сході
Так виглядає відбиття ворожої атаки на Куп'янському напрямку. Ми продовжуємо твердо стояти на нашій землі!
– зазначили розвідники.
У відео показано, як бійці знищують ворога. Буквально за півтори хвилини вони підбили з повітря багато російської техніки. Помітно, що загарбники в паніці тікають від помсти наших розвідників, а згодом дим від пожежі затягує небо.
Робота ГУР МО "Артан" на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Карта боїв на Куп'янському напрямку
Що відбувається на Куп'янському напрямку
- Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що окупанти пробують знайти слабкі місця в нашій обороні. Росіяни наступають у районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Вони прагнуть захопити панівні висоти, заволодіти Синьківкою та захопити, власне, сам Куп'янськ. На штурм кидають "Шторм "V" і "Шторм "Z".
- До наступу на Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни готувалися три місяці. Також вони перевіряють телефони місцевих, щоб зрозуміти, чи не працюють ті на Україну.