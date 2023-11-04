Випробування "Ярс" та "Булави" відбулися 1 листопада та 25 жовтня. У ГУР розповіли подробиці про намагання ворога посилити ядерний арсенал.

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Як минули випробування "Ярс" та "Булави"

1 листопада 2023 року Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті стратегічних ядерних сил Росії. Ракету запускали з космодрому "Плєсєцк" в Архангельській області по цілі на полігоні "Кура" в Камчатці. Однак випробування виявились невдалими.

За даними ГУР МО України, ракета "Ярс" збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора Росії 25 жовтня 2023 року,

– повідомили в ГУР.

25 жовтня 2023 року росіяни запускали балістичну ракету РСМ-56 "Булава" з підводного ракетного крейсера "Борей" і вкотре засвідчили її ненадійність.

Згідно з даними ГУР, серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 "Сармат" шахтного базування. Наразі це один з найголовніших для ворога проєкт модернізації стратегічних ядерних сил.