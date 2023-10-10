Російським депутатам дали час до 18 жовтня 2023 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Кремль такими вчинками хоче спонукати США та союзників тиснути на Україну в питанні переговорів.

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Що відомо про дії Росії щодо договору

Аналітики ISW з посиланням на ЗМІ зауважили, що:

керівники російської Держдуми дали комітету Думи з міжнародних справ час до 18 жовтня, щоб обговорити процес відкликання ратифікації договору Росією;

Владімір Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.

Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним,

– заявили фахівці.

Варто зауважити, що 5 жовтня Путін, виступаючи на Валдаї, знову лякав світ ядерною зброєю. Тоді ж в Держдумі заявили, що готують вихід Росії з угоди про заборону ядерних випробувань.

Що відомо про останні заяви Путіна