Російським депутатам дали час до 18 жовтня 2023 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Кремль такими вчинками хоче спонукати США та союзників тиснути на Україну в питанні переговорів.
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Що відомо про дії Росії щодо договору
Аналітики ISW з посиланням на ЗМІ зауважили, що:
- керівники російської Держдуми дали комітету Думи з міжнародних справ час до 18 жовтня, щоб обговорити процес відкликання ратифікації договору Росією;
- Владімір Путін вперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.
Раніше ISW оцінювало, що Кремль використовує ядерну риторику, щоб спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори, і що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним,
– заявили фахівці.
Варто зауважити, що 5 жовтня Путін, виступаючи на Валдаї, знову лякав світ ядерною зброєю. Тоді ж в Держдумі заявили, що готують вихід Росії з угоди про заборону ядерних випробувань.
Що відомо про останні заяви Путіна
- Владімір Путін 5 жовтня декілька годин виступав на Валдаї. Тоді він заявив, що Кремль вже нібито підписав та ратифікував документ про заборону ядерних випробувань.
- Проте далі він почав хизуватись, що, нібито Росія вже провела випробування "Буревісника" – міжконтинентальної крилатої ракети глобальної дальності з ядерною енергетичною установкою. Ба більше, вороги буцімто вже навіть завершили працювати над "Сарматом".
- Згодом залякування Владіміра Путіна прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що до кінця року буде ще більше ядерних загроз. Про це попередила наша розвідка.
- За словами президента України, це демонструє слабкість Кремля. Адже Москва не одержала результатів на полі бою. Окрім того, дипломатія також не допомогла досягти їм поставленої мети.