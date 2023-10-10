Российским депутатам было дано время до 18 октября 2023 года. Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль такими поступками хочет побуждать США и союзников оказывать давление на Украину в вопросе переговоров.

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Что известно о действиях России по договору

Аналитики ISW со ссылкой на СМИ отметили, что:

руководители российской Госдумы дали комитету Думы по международным делам время до 18 октября, чтобы обсудить процесс отзыва ратификации договора с Россией;

Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.

Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным,

– заявили специалисты.

Следует заметить, что 5 октября Путин, выступая на Валдае, снова пугал мир ядерным оружием. Тогда же в Госдуме заявили, что готовят выход России из соглашения о запрещении ядерных испытаний.

Что известно о последних заявлениях Путина