Российским депутатам было дано время до 18 октября 2023 года. Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль такими поступками хочет побуждать США и союзников оказывать давление на Украину в вопросе переговоров.
Смотрите также Китай строит ядерную подлодку нового поколения: СМИ пишут, что не без помощи России
Что известно о действиях России по договору
Аналитики ISW со ссылкой на СМИ отметили, что:
- руководители российской Госдумы дали комитету Думы по международным делам время до 18 октября, чтобы обсудить процесс отзыва ратификации договора с Россией;
- Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.
Ранее ISW оценивало, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы побудить Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры и что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным,
– заявили специалисты.
Следует заметить, что 5 октября Путин, выступая на Валдае, снова пугал мир ядерным оружием. Тогда же в Госдуме заявили, что готовят выход России из соглашения о запрещении ядерных испытаний.
Что известно о последних заявлениях Путина
- Владимир Путин 5 октября несколько часов выступал на Валдае. Тогда он заявил, что Кремль уже якобы подписал и ратифицировал документ о запрещении ядерных испытаний.
- Однако дальше он начал кичиться, что, якобы Россия уже провела испытания "Буревестника" – межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Более того, враги будто уже даже завершили работать над "Сарматом".
- Впоследствии запугивание Владимира Путина прокомментировал Владимир Зеленский. Он заявил, что до конца года будет еще больше ядерных угроз. Об этом предупредила наша разведка.
- По словам президента Украины, это демонстрирует слабость Кремля. Москва ведь не получила результатов на поле боя. Кроме того, дипломатия также не помогла достичь им поставленных целей.