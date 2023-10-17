Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Росія відкликає ратифікацію нібито в інтересах забезпечення безпеки.

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Росія у всьому звинувачує США

"В інтересах забезпечення безпеки нашої країни ми відкликаємо ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", – заявив Володін напередодні дебатів і парламентського голосування про відкликання ратифікації.

Володін заявив, що в той час як Росія ратифікувала договір 1996 року у 2000 році, Вашингтон не ратифікував його через своє "безвідповідальне ставлення до питань глобальної безпеки".

"Російська Федерація зробить все, щоб захистити своїх громадян і зберегти глобальний стратегічний паритет", – сказав Володін.

Росія може відновити ядерні випробування

Президент Владімір Путін заявив 5 жовтня, що він не готовий сказати, чи повинна Росія відновити ядерні випробування після закликів деяких російських експертів з безпеки й законодавців випробувати ядерну бомбу як попередження Заходу.

Незважаючи на те, що Росія відкликає ратифікацію, вона залишиться підписантом Договору і продовжить співпрацювати з Організацією Договору про заборону ядерних випробувань і глобальною системою моніторингу, яка сповіщає світ про будь-які ядерні випробування.

Російські офіційні особи заявляють, що відкликання ратифікації не означає, що Росія збирається випробовувати ядерну бомбу, і що вона просто приєднується до позиції США, хоча експерти з контролю над озброєннями занепокоєні тим, що Росія може наблизитися до відновлення ядерних випробувань.

Пострадянська Росія ніколи не проводила ядерних випробувань. Радянський Союз востаннє проводив випробування у 1990 році, а Сполучені Штати – у 1992 році.