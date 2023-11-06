Сєргєй Шойгу постійно повідомляє нереалістичні цифри знищеного українського озброєння. Над кремлівською брехнею сміються вже навіть пропагандисти.

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Зайшли в "мінус"

Журналісти проаналізували заяви міноборони Росії про втрати української техніки та виділили декілька цікавих випадків. Наприклад, там двічі за осінь звітували про знищення американської установки M198, яку ніколи не передавали Збройним Силам.

Українські військові використовують у боротьбі проти окупантів гаубицю М777. Однак за словами російського міноборони останню таку знищили ще у квітні цього року. Однак чомусь там продовжують повідомляти про ліквідовані установки М777 буквально кожного дня.

Навіть російські пропагандисти сміються з заяв Кремля. Минулого року міноборони Росії заявляло про знищення 44 установок РСЗВ HIMARS, при тому, що Україні їх надали всього 40.

Погано виходить – мінус чотири установки "Хаймарс" кошмарять всю лінію оборони та об'єкти в тилу,

– приводять цитату пропагандиста журналісти.

Окрім цього, Шойгу в жовтні заявив про "ліквідацію" 24 українських літаків. До кінця місяця число ж нібито виросло до 37. При цьому за весь час повномасштабного вторгнення Україна втратила близько 77 літаків. Ця інформація відверта брехня, адже при збитті навіть 1 – 2 бортів фото уламків активно ширяться мережею, а тут декілька десятків – і жодного підтвердження.

Навіть Путін вже плутається у власній статистиці – його дані гойдаються то вверх, то вниз. Наприклад, у вересні він казав, що ЗСУ втратили 18 тисяч бронемашин, а уже в жовтні знизив втрати майже у 10 разів – повідомив, що ліквідацію 1,9 тисячі одиниць транспорту.

Які втрати російської армії