Сергей Шойгу постоянно сообщает нереалистичные цифры уничтоженного украинского вооружения. Над кремлевской ложью смеются уже даже пропагандисты.

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Зашли в "минус"

Журналисты проанализировали заявления минобороны России о потерях украинской техники и выделили несколько любопытных случаев. Например, там дважды за осень отчитывались об уничтожении американской установки M198, которую никогда не передавали Вооруженным Силам.

Украинские военные используют в борьбе против окупантов гаубицу М777. Однако по словам российского минобороны последнюю такую уничтожили еще в апреле этого года. Однако почему-то там продолжают сообщать о ликвидированных установках М777 буквально каждый день.

Даже российские пропагандисты смеются над заявлениями Кремля. В прошлом году минобороны России заявляло об уничтожении 44 установок РСЗО HIMARS, при том что Украине их предоставили всего 40.

Плохо получается – минус четыре установки "Хаймарс" кошмарят всю линию обороны и объекты в тылу.

– приводят цитату пропагандиста журналисты.

Кроме этого, Шойгу в октябре заявил о "ликвидации" 24 украинских самолетов. К концу месяца число же выросло до 37. При этом за все время полномасштабного вторжения Украина потеряла около 77 самолетов. Эта информация откровенная ложь, ведь при сбитии даже 1 – 2 бортов фото обломков активно распространяются по сети, а здесь несколько десятков – и никакого подтверждения.

Даже Путин уже путается в своей статистике – его данные качаются то вверх, то вниз. К примеру, в сентябре он говорил, что ВСУ потеряли 18 тысяч бронемашин, а уже в октябре снизил потери почти в 10 раз – сообщил, что ликвидацию 1,9 тысяч единиц транспорта.

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