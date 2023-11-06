Сергей Шойгу постоянно сообщает нереалистичные цифры уничтоженного украинского вооружения. Над кремлевской ложью смеются уже даже пропагандисты.
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Зашли в "минус"
Журналисты проанализировали заявления минобороны России о потерях украинской техники и выделили несколько любопытных случаев. Например, там дважды за осень отчитывались об уничтожении американской установки M198, которую никогда не передавали Вооруженным Силам.
Украинские военные используют в борьбе против окупантов гаубицу М777. Однако по словам российского минобороны последнюю такую уничтожили еще в апреле этого года. Однако почему-то там продолжают сообщать о ликвидированных установках М777 буквально каждый день.
Даже российские пропагандисты смеются над заявлениями Кремля. В прошлом году минобороны России заявляло об уничтожении 44 установок РСЗО HIMARS, при том что Украине их предоставили всего 40.
Плохо получается – минус четыре установки "Хаймарс" кошмарят всю линию обороны и объекты в тылу.
– приводят цитату пропагандиста журналисты.
Кроме этого, Шойгу в октябре заявил о "ликвидации" 24 украинских самолетов. К концу месяца число же выросло до 37. При этом за все время полномасштабного вторжения Украина потеряла около 77 самолетов. Эта информация откровенная ложь, ведь при сбитии даже 1 – 2 бортов фото обломков активно распространяются по сети, а здесь несколько десятков – и никакого подтверждения.
Даже Путин уже путается в своей статистике – его данные качаются то вверх, то вниз. К примеру, в сентябре он говорил, что ВСУ потеряли 18 тысяч бронемашин, а уже в октябре снизил потери почти в 10 раз – сообщил, что ликвидацию 1,9 тысяч единиц транспорта.
Какие потери русской армии
- За последние сутки украинские силы уничтожили 880 окупантов, всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 305 970 военных. Украина также уничтожила 9958 бронемашин, 5288 танков, 7389 артсистем и другое вооружение.
- Украинские военные 4 ноября атаковали судостроительный завод "Залив" в Керчи. Известно о поражение корабля типа "Каракурт", который может нести вражеские ракеты типа "Калибр" Информацию о "повреждении" подтвердили даже в минобороны России.
- Также на днях ВСУ поразили одну из российских систем ПВО на Юге. Речь идет о С-300, используемом российскими захватчиками для обстрелов Запорожья.