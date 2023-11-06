Загалом, від початку повномасштабного вторгнення так звана друга армія світу вже втратила 305 970 особового складу. Також Росія втратила тисячі одиниць техніки. Одна з найдорожчих останніх втрат ворога – новітній корабель-ракетоносій "Аскольд" проєкту "Каракурт", який уразили в Керчі.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року окупанти втратили:

  • особового складу – близько 305 970 (+880) осіб;
  • танків – 5 288 (+4);
  • бойових броньованих машин – 9 958 (+5);
  • артилерійських систем – 7 389 (+14);
  • РСЗВ – 867 (+0);
  • засобів ППО – 570 (+0);
  • літаків – 322 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 554 (+20);
  • крилатих ракет – 1 556 (+2);
  • кораблів /катерів – 20 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 744 (+14);
  • спеціальної техніки – 1 047 (+0).


Актуальна статистика втрат ворога станом на 6 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати ворога: останні новини

  • ЗСУ продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Так, наші захисники ліквідовують особовий склад окупантів, серед яких – офіцери й комбати. З пропагандистських ЗМІ стало відомо, що Сили оборони ліквідувати російського полковника, представника слідчого комітету Віктора Передерія, а також командира батальйону "Терек" Владіміра Попова.
  • Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили на фронті "Термінатор" і "Сонцепьок". У мережі також опублікували кадри влучної роботи.
  • Упродовж останнього тижня Росія втратила 4 установки С-400. Їхня втрата для окупантів є дуже відчутною, адже вони стають менш захищеними. Крім того, аби зібрати нову таку установку, необхідно чимало ресурсів та коштів.