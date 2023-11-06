Загалом, від початку повномасштабного вторгнення так звана друга армія світу вже втратила 305 970 особового складу. Також Росія втратила тисячі одиниць техніки. Одна з найдорожчих останніх втрат ворога – новітній корабель-ракетоносій "Аскольд" проєкту "Каракурт", який уразили в Керчі.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року окупанти втратили:

особового складу – близько 305 970 (+880) осіб;

танків – 5 288 (+4);

бойових броньованих машин – 9 958 (+5);

артилерійських систем – 7 389 (+14);

РСЗВ – 867 (+0);

засобів ППО – 570 (+0);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 554 (+20);

крилатих ракет – 1 556 (+2);

кораблів /катерів – 20 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 744 (+14);

спеціальної техніки – 1 047 (+0).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 6 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу! Кількість втрат Росії у розв'язаній повномасштабній війні може бути набагато більшою, адже в умовах активних бойових дій доволі важко підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів.

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