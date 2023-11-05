Так, наші захисники ліквідували командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр", а також полковника, російського слідчого комітету Віктора Передерія. Про "героїчні втрати" у так званій "спецоперації" повідомляють і росЗМІ, передає 24 Канал.

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ЗСУ ліквідували комбата і полковника

На війні був ліквідований окупант Віктор Передерій – полковник, співробітник судово-експертного центру слідчого комітету Росії. Як повідомляють російські пропагандисти, він "героїчно загинув під час спецоперації".

Відомо, що Передерій підписав контракт з російським міноборони у квітні 2023 року. Втім, пропагандисти не повідомляють, де та коли загинув окупант.



ЗСУ ліквідували російського полковника Віктора Передерія / Фото росЗМІ

Підполковник ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" також повідомив, що на фронті також ліквідували російського командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр". За яких обставин окупант "відправився на концерт до Кобзона" – невідомо. Втім, у мережі можна знайти інформацію, що батальйон "Терек" воює проти України на території Донецької області.

Втрату підтверджують і російські пропагандисти, які "вшановують героя". З цих дописів стало відомо, що Попов був кавалером двох орденів мужності й низки інших російських державних нагород. Ліквідований комбат також був учасником війни в Афганістані й Чечні.



ЗСУ ліквідували комбата "Терек" Владіміра Попова / Фото з росЗМІ

Довідка. Батальйон "Терек" окупанти сформували влітку 2022 року. До його складу переважно входять добровольці з так званих "російських козачих формувань". У мережі повідомляють, що до батальйону завербували близько 1200 "добровольців".

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