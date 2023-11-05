Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив знищення російської станції радіоелектронної боротьби "Поле-21".

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Росіяни потужно застосовують РЕБ

Бригадний генерал зазначив, що станція призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Інших деталей Тарнавський не повідомив.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону прокоментував знищення РЕБ росіян.

Він зазначив, що українські військові не знають про запаси ворога, але додав, що засоби РЕБ окупанти застосовують досить потужно та масово.

Що відомо про "Поле-21" та чому важливе знищення станції

Інформаційне агентство "АрміяInform" детально розповіло про РЕБ "Поле-21". За словами дослідника трофейної техніки Ігоря Сидоренка, "Поле-21" є одним з основних видів постанови перешкод у системі РЕБ.

За його словами, цей засіб РЕБ почав поступати на озброєння російської армії з 2016 року. Сидоренко повідомив, що Силам оборони України вдалося захопити один уцілілий зразок "Поле-21" на полі бою у Харківській області.

Як пише "АрміяInform", "Поле-21" призначається для протидії високоточним озброєнням та іншим системам противника, що використовують супутникову навігацію. Завдання цього комплексу – встановлення перешкод і придушення сигналів навігаційних супутників. Без можливості точного визначення своїх координат ворожа ракета, бомба, літак тощо не може виконати поставлене бойове завдання.

Комплекс побудований за модульним принципом, що спрощує його виробництво та розгортання.

Комплекс здатний придушувати радіосигнали на відстані 25 кілометрів

Кожен антенний модуль постановки перешкод "Поле-21" здатний придушувати радіосигнали на відстані не менше як 25 кілометрів. Комплекс здатний придушувати сигнали всіх навігаційних систем, що існують.

Передавачі радіоперешкод Р-340РП з антенами пропонується розміщувати на наявних або на спеціально виведених вежах і щоглах відповідної висоти. Також можливе розміщення засобів комплексу на автомобільній базі.

Військовий експерт зазначив, що штатний спосіб розгортання та застосування "Поле-21" передбачає монтаж великої кількості модулів на значній площі.

За оптимального розміщення один комплекс зі 100 антенними постами дає змогу перекрити площу 150×150 кілометрів.

Своєю чергою військовий експерт Микола Наливайко зазначив, що особливостями цього обладнання є те, що система "Поле-21" працює у вибірковому форматі.

У серпні 2023 року в ГУР МО показали, як українські розвідники, застосувавши безпілотник, вразили скупчення телекомунікаційних антен противника та знищили російський комплекс РЕБ "Поле-21".