Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил уничтожение российской станции радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

Смотрите также Чтобы не остаться в тупике: Залужный рассказал о "порохе", который нужен для победы

Россияне мощно применяют РЭБ

Бригадный генерал отметил, что станция предназначена для подавления каналов спутниковой навигации. Других деталей Тарнавский не сообщил.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона прокомментировал уничтожение РЭБ россиян.

Он отметил, что украинские военные не знают о запасах врага, но добавил, что средства РЭБ оккупанты применяют достаточно мощно и массово.

Что известно о "Поле-21" и почему важно уничтожение станции

Информационное агентство "АрмияInform" подробно рассказало о РЭБ "Поле-21". По словам исследователя трофейной техники Игоря Сидоренко, "Поле-21" является одним из основных видов постановления помех в системе РЭБ.

По его словам, это средство РЭБ начало поступать на вооружение российской армии с 2016 года. Сидоренко сообщил, что Силам обороны Украины удалось захватить один уцелевший образец "Поле-21" на поле боя в Харьковской области.

Как пишет "АрмияInform", "Поле-21" предназначается для противодействия высокоточным вооружениям и другим системам противника, использующим спутниковую навигацию. Задача этого комплекса – установление помех и подавление сигналов навигационных спутников. Без возможности точного определения своих координат вражеская ракета, бомба, самолет и так далее не может выполнить поставленную боевую задачу.

Комплекс построен по модульному принципу, упрощающему его производство и развертывание.

Комплекс способен подавлять радиосигналы на расстоянии 25 километров

Каждый антенный модуль постановки помех "Поле-21" способен подавлять радиосигналы на расстоянии не менее 25 километров. Комплекс способен подавлять сигналы всех существующих навигационных систем.

Передатчики радиопомех Р-340РП с антеннами предлагается размещать на имеющихся или на специально выведенных башнях и мачтах соответствующей высоты. Также возможно размещение средств комплекса на автомобильной базе.

Военный эксперт отметил, что штатный способ развертывания и применения "Поле-21" предусматривает установку большого количества модулей на значительной площади.

При оптимальном размещении один комплекс со 100 антенными постами позволяет перекрыть площадь 150×150 километров.

В свою очередь военный эксперт Николай Наливайко отметил, что особенностями этого оборудования является то, что система "Поле-21" работает в выборочном формате.

В августе 2023 года в ГУР МО показали, как украинские разведчики, применив беспилотник, поразили скопление телекоммуникационных антенн противника и уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21".