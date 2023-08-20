В частности, этот комплекс предназначен для создания помех и подавления сигналов навигационных спутников. Он способен действовать на расстояние до 25 километров.

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Как уничтожили российский РЭБ "Поле-21"

В разведке отметили, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение. Именно поэтому наши военные пытаются их разыскивать и уничтожать.

Украинские разведчики, применив беспилотник, поразили скопление телекоммуникационных антенн противника и уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21",

– сказали в ГУР.

В ГУР показали, как уничтожили комплекс россиян "Поле-21": смотрите видео

Что известно о системе РЭБ "Поле-21" По данным издания Armyinform, система "Поле-21" предназначается для противодействия высокоточным вооружениям и другим системам противника, использующим спутниковую навигацию. Задачей этого комплекса является установление помех и подавление сигналов навигационных спутников.

Комплекс построен по модульному принципу, упрощающему его производство и развертывание. Унифицированный модуль "Поля-21" является постом помех Р-340РП, имеющим в своем составе приборную часть и антенные модули.

Каждый антенный модуль постановки помех "Поле-21" способен обрывать радиосигналы на расстоянии не менее 25 километров. Комплекс способен подавлять сигналы всех существующих навигационных систем.

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