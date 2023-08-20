Зокрема, цей комплекс призначений для створення перешкод та придушування будь-яких сигналів навігаційних супутників. Він здатен діяти на відстань до 25 кілометрів.
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Як знищили російський РЕБ "Поле-21"
В розвідці наголосили, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення. Саме тому наші військові намагаються їх відшуковувати й знищувати.
Українські розвідники, застосувавши безпілотник, вразили скупчення телекомунікаційних антен противника та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21",
– сказали в ГУР.
В ГУР показали, як знищили комплекс росіян "Поле-21": дивіться відео
Що відомо про систему РЕБ "Поле-21"
- За даними видання Armyinform, система "Поле-21" призначається для протидії високоточним озброєнням та іншим системам противника, що використовують супутникову навігацію. Завдання цього комплексу — встановлення перешкод і придушення сигналів навігаційних супутників.
- Комплекс побудований за модульним принципом, що спрощує його виробництво та розгортання. Уніфікований модуль "Поля-21" є постом радіоперешкод Р-340РП, що має у своєму складі приладову частину та антенні модулі.
- Кожен антенний модуль постановки перешкод "Поле-21" здатний обривати радіосигнали на відстані не менше як 25 кілометрів. Комплекс здатний придушувати сигнали всіх навігаційних систем, що існують.
Нещодавно ЗСУ знищили найпотаємніший комплекс РЕБ окупантів
- Наприкінці липня 2023 року українські військові знищили на Бахмутському напрямку систему радіоелектронної боротьби окупантів. Мовиться про найбільш засекречений росіянами комплекс "Тріада".
- Пропагандисти називають цю систему "вбивцею супутникового зв'язку". Знищили її військові Сил спеціальних операцій.
- Ця операція стала можливою завдяки попередній розвідці позицій противника, яка дозволила виявити ворожі цілі. Потім це дало можливість скоригувати вогонь артилерії Сил оборони.