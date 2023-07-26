Біля Бахмута аерозвідники Сил спеціальних операцій знищили російську "гордість" – комплекс "Тріада", який може створювати нашим військовим чимало неприємностей. Чому окупанти так пишаються цим комплексом, читайте у 24 Канал.

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Українські військові вполювали "велику рибу"

На Бахмутському напрямку українські аеророзвідники знищили два комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2". Ураження зазнала й радіолокаційна станція "Малахіт".

Успішна операція стала можливою завдяки попередній розвідці позицій противника, яка дозволила виявити ворожі цілі, а потім скоригувати вогонь артилерії Сил оборони.

Загалом за незначний період часу біля Бахмута було уражено 9 ворожих цілей. Окрім комплексів РЕБ, українці успішно атакували артилерійські гармати та бронетехніку росіян.

"Вбивця супутникового зв’язку"

Про знищену "Тріаду" відомо не багато. Росіяни старанно тримають її у таємниці.

"Тріада" – новинка російського оборонно-промислового комплексу. З відкритих джерел, відомо, що цей комплекс почали створювати ще у 2001 році. У 2019 році він був помічений представниками ОБСЄ на Луганщині. Наразі його виробляють на підприємстві "Електроприлад" у місті Владимир.

Російські пропагандисти стверджують, що, мовляв, "Тріада" – "вбивця супутникового зв’язку" і навіть вважають її гідним суперником для американської мережі супутників Starlink.

Зазначається, що цей мобільний комплекс здатний пригнічувати супутниковий зв’язок, а отже, унеможливлювати наведення ракет та управління дронами.

Українці продовжують нищити окупантів