Оккупанты нанесли 1 ракетный и 52 авиационных удара, а также совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданских.

Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Ситуация на Востоке и на юге Украины остается сложной.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, а также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них:

Карповичи, Леоновка Черниговской области;

Ободы, Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области;

Плетеновка, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 3 атаки врага в районе Ивановки Харьковской области. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, в частности:

Двуречная,

Петропавловка,

Синьковка,

Ивановка,

Кисловка Харьковской области.



Наши защитники отбивают вражеские атаки / Фото Генштаба ВСУ

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага возле Надежды Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадало около 10 населенных пунктов, в том числе:

Невское, Белогоровка Луганской области,

Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили около 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещеевка, Андреевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары недалеко от Клещеевки и Нью-Йорка. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 15 населенных пунктов, в том числе:

Ивановское,

Клещеевка,

Андреевка,

Курдюмовка,

Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области. Силы обороны отразили около 10 атак захватчиков. Также противник нанес авиационный удар вблизи Орловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглось около 20 населенных пунктов, среди них:

Керамик,

Степное,

Авдеевка,

Опытное,

Северное,

Первомайское Донецкой области.



Продолжаются 607 сутки сопротивления Украины оккупантам / Фото Генштаба ВСУ

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На Марьинском направлении противник вел безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силы обороны отразили более 10 вражеских атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности:

Красногоровка,

Георгиевка,

Марьинка,

Победа в Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Украинские воины отразили все атаки врага возле Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглось около 10 населенных пунктов, в частности:

Водяное,

Угледар,

Пречистовка,

Золотая Нива,

Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг нанес:

авиационные удары в районах Новодаровки, Орехова, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области,

артиллерийские и минометные обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Полтавки, Гуляйпольского, Роботиного, Малой Токмачки, Новоданиловки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли:

авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львове, Тягинке, Микольское, Приднепровское Херсонской области,

артиллерийские и минометные обстрелы Дарьевки, Зеленовки, Антоновки, Кизомиса Херсонской области и Солончаков Николаевской области

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Враг терпит потери

Силы обороны Украины:

продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении,

наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении,

наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике,

истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. В свою очередь, подразделения ракетных войск уничтожили:

8 артиллерийских средств,

станцию РЭБ,

понтонно-мостовую переправу врага,

поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.



ВСУ наносят россиянам потери / Фото Генштаба