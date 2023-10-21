Он развеял опасения, что международное внимание и поддержка упадет на фоне эскалации ситуации между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.

"Не было никакого снижения уровня коммуникации с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день", – подчеркнул секретарь СНБО.

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Когда ситуация на поле боя изменится

Данилов заявил, что "ситуация кардинально изменится" после того, как с Запада прибудут истребители F-16 для укрепления украинской ПВО. Однако сейчас трудно предсказать время, необходимое для деоккупации всей территории Украины.

Пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым, ни о каких переговорах не может быть и речи,

– подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, Украина заключила неформальное соглашение о неиспользовании оружия, предоставленного Западом, для нападений на материковую часть России. В то же время, Данилов предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.

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F-16 для Украины: коротко