Глава государства вечером записал видеообращение прямо с самолета. Зеленский покидает Румынию, заверившую его в полной поддержке Украины.
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ПВО и подготовка пилотов
Глава государства в очередном обращении к украинцам рассказал об успехах, которых удалось достичь во время переговоров с румынскими властями.
По словам Зеленского, было договорено о поставках оружия. Президент отметил, что он пока не может раскрыть все подробности. Он лишь отметил, что речь идет, в частности, и о снарядах и усилении ПВО.
"Некоторые вещи еще готовим. Они будут мощными", – заинтриговал украинский лидер.
Кроме того, президент рассказал, что в Румынии сейчас создается Центр подготовки пилотов для F-16 – и украинские пилоты будут среди первых, кто будет там учиться.
Стратегические друзья
Зеленский отметил, что Румыния и Украина перешли на уровень стратегического партнерства.
В этой политической формулировке – очень четкий смысл. Как сказал мне президент Йоханнис, мы можем полагаться на Румынию. Румыния точно может полагаться на Украину,
– подчеркнул политик.
Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео
Он добавил, что обе страны сделают все, чтобы усилить Черноморский регион. Речь идет о вкладе в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в дунайских портах и на востоке Черного моря.
Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей,
– уточнил Зеленский.
Также он анонсировал открытие новой ветки железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.
Поддержка вступления в ЕС
Румыния дала ясно понять, что она поддерживает движение Украины и Молдовы в Евросоюз. Кроме того, в скором времени состоится совместное заседание чиновников Украины и Румынии.
"Я благодарен господину Президенту Иоганнису, всему румынскому политическому классу и обществу", – заявил Зеленский.