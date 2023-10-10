Глава государства вечером записал видеообращение прямо с самолета. Зеленский покидает Румынию, заверившую его в полной поддержке Украины.

Смотрите также Посол Нидерландов ответил, когда Украина получит F-16

ПВО и подготовка пилотов

Глава государства в очередном обращении к украинцам рассказал об успехах, которых удалось достичь во время переговоров с румынскими властями.

По словам Зеленского, было договорено о поставках оружия. Президент отметил, что он пока не может раскрыть все подробности. Он лишь отметил, что речь идет, в частности, и о снарядах и усилении ПВО.

"Некоторые вещи еще готовим. Они будут мощными", – заинтриговал украинский лидер.

Кроме того, президент рассказал, что в Румынии сейчас создается Центр подготовки пилотов для F-16 – и украинские пилоты будут среди первых, кто будет там учиться.

Стратегические друзья

Зеленский отметил, что Румыния и Украина перешли на уровень стратегического партнерства.

В этой политической формулировке – очень четкий смысл. Как сказал мне президент Йоханнис, мы можем полагаться на Румынию. Румыния точно может полагаться на Украину,

– подчеркнул политик.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Он добавил, что обе страны сделают все, чтобы усилить Черноморский регион. Речь идет о вкладе в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в дунайских портах и на востоке Черного моря.

Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей,

– уточнил Зеленский.

Также он анонсировал открытие новой ветки железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.

Поддержка вступления в ЕС

Румыния дала ясно понять, что она поддерживает движение Украины и Молдовы в Евросоюз. Кроме того, в скором времени состоится совместное заседание чиновников Украины и Румынии.

"Я благодарен господину Президенту Иоганнису, всему румынскому политическому классу и обществу", – заявил Зеленский.