Впервые на оффлайн заседании присутствует Президент Украины Владимир Зеленский. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко отметила, что этот "Рамштайн" – подготовка Украины к зиме.

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Партнеры знают обо всех потребностях Украины

Накануне заседания лидер государства отметил, что ключевая цель для Украины – получение систем ПВО, дальнобойного оружия и артиллерии.

Заседание начал министр обороны США Остин Ллойд. Он объявил о новом пакете помощи от Вашингтона в 200 миллионов долларов. Заявления о предоставлении военной и финансовой поддержки также звучали от других стран. В частности, от Германии, Великобритании, Финляндии,

– рассказала Назаренко.

Отметим, что союзники Украины ежемесячно встречаются в рамках Контактной группы по обороне. Делегации нарабатывают пакеты помощи в течение месяца, поэтому украинская сторона знает, что ожидать и партнеры знают обо всех наших потребностях.

Главный месседж 16-го "Рамштайна" – НАТО будет с Украиной до победы. Нашей стране было передано большое количество необходимых боеприпасов, которые могут изменить ситуацию на поле боя, и средства противовоздушной обороны, которые крайне необходимы для защиты критической инфраструктуры и помогут снизить риск блекаутов.

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F-16 будут, пилоты уже учатся

11 октября также состоялось заседание участников коалиции по истребителям F-16. Впрочем, встреча проходила за закрытыми дверями, поэтому подробности этого заседания неизвестны.

Однако, после встречи в Минобороны Бельгии заявили, что страна сможет передать самолеты в начале 2025 года.

Президент Зеленский отметил, что сейчас основное внимание уделяется началу учений украинских пилотов. В кулуарах говорят, что уже приступили к подготовке наших летчиков. Сначала их учат английскому языку, а в начале 2024 пилотов будут обучать управлять F-16.

Глава государства в Брюсселе встретился с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Сейчас на повестке дня не только вопрос поставки оружия, но и реконструкция Украины в будущем. Политики обсудили, как именно можно будет применять замороженные активы для помощи Украине.

Обратите внимание! Бельгия одна из первых начала использовать российские активы и передавать их на военные нужды Украины.

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