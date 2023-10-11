О прибытии Зеленского в Брюссель сообщают источники 24 канала. Ранее стало известно о приезде в Бельгию нового главы Пентагона.

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Что известно о визите Зеленского

Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Брюссель. Там проходит новая встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины, а также заседание Совета Украина-НАТО.

Президент Украины уже анонсировал встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином. Украинского лидера уже ждут на "Рамштайне" в штаб-квартире Альянса.

Впервые офлайн приму участие в заседании формата "Рамштайн". Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран – участникам этой мощной коалиции,

– заявил президент.

Владимир Зеленский в рамках визита в Бельгию также намерен встретиться с премьер-министром Александром Де Кроо. После этого ожидается совместная пресс-конференция двух лидеров.

Что ожидают от нового "Рамштайна"

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит сообщил, что предположительно во время заседания контактной группы Украина заявит о необходимом ей вооружении, после чего министры обороны объявят новые пакеты помощи. Она не может точно сказать, что туда войдет, однако, вероятно, это будут боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Это всегда органическая встреча, где министры шагают вперед и предлагают помощь в режиме реального времени. И в некоторых случаях объявление помощи мы впервые слышим во время заседания,

– сообщила представительница.

Она добавила, что системы ПВО сейчас очень нужны Украине, особенно на фоне вероятных обстрелов энергоструктуры зимой. Союзники стремятся, попытки россиян оставить украинцев в темноте и холоде не добились никакого успеха.