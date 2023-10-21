Такое заявление он сделал по возвращении из Израиля. Он прибыл туда для переговоров с премьер-министром и президентом страны по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Заметьте Шольц взорвался с критикой в адрес Путина из-за Израиля и вспомнил об Украине

Шольц заговорил о депортации

Шольц заявил, что анонсированная им депортация не касается:

людей, прибывших в Германию как рабочая сила,

тех, кто ищет убежища из-за политических притеснений.

Все, кто не принадлежит ни к одной из этих групп, не могут остаться. Поэтому мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию. Слишком много людей прибывает,

– заявил канцлер.

Он добавил, что уменьшить поток людей в Германию можно комплексом мер.

"Мы должны, наконец, массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии", – считает политик.

По его словам, для ускорения этого процесса необходимо наладить и диджитализировать работу государственных органов.

"Нужно депортировать людей чаще и быстрее", – заметил Шольц.

Тему о депортации он поднял в контексте вопроса журналиста о нападениях на евреев в Германии, которые в последнее время участились. Ведь среди тех, кто питает ненависть к Израилю, есть много людей с арабскими корнями.

Шольц подчеркнул, что власть долгое время тщательно следила за такими проявлениями в обществе. Однако именно сейчас пора действовать радикальнее.

Стоит прочесть Поставок ракет Taurus Украине пока не будет, – посол объяснил позицию Германии

Кратко о визите Шольца в Израиль

Во время вылета из Израиля канцлера Германии застала воздушная тревога. Ему пришлось ложиться на землю прямо на взлетную полосу аэропорта Бен-Гурион вместе со своей делегацией.

Тогда боевики ХАМАС атаковали Тель-Авив ракетами, а укрытий поблизости не было. Позже Шольца таки отвезли в укрытие. Однако он успел увидеть 2 взрыва во время работы ПВО.

Стоит отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен во второй раз через неделю посетил Израиль с дипломатическим визитом. Ранее сообщалось. что целью приезда есть "дополнительные обсуждения с израильскими официальными лицами". Однако одной из тем, вероятно, было ужесточение угрозы со стороны Хезболлы.