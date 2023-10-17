Многие мировые лидеры посещают Ближний Восток, чтобы поддержать Израиль в борьбе против ХАМАС. Канцлер Германии Олаф Шольц также посетил Государство Израиль.

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Какова цель визита

Шольц должен провести ряд переговоров, в том числе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом этой ближневосточной страны Ицхаком Герцогом. Говорить будут о ситуации в целом и о том, как предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Еще он встретится с родственниками граждан Германии, захваченными в плен боевиками ХАМАС. Сейчас эти люди находятся в заложниках в Секторе Газа.

Вечером немецкий политик поедет в Египет. Что интересно, в Германии законодательно запретили поддерживать ХАМАС, а сам Шольц предостерег Иран и "Хезболлу" не вмешиваться в израильские события. Вовлечение этих игроков в боевые действия может полностью дестабилизировать регион и чревато опасностью большой войны.

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Мир поддерживает Израиль