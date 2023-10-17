Багато світових лідерів відвідують Близький Схід, щоб підтримати Ізраїль у боротьбі проти ХАМАС. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відвідав Державу Ізраїль.
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Яка мета візиту
Шольц має провести низку переговорів, зокрема із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом цієї близькосхідної країни Іцхаком Герцогом. Говоритимуть про ситуацію загалом і те, як запобігти подальшій ескалації конфлікту.
Іще він зустрінеться з родичами громадян Німеччини, яких захопили в полон бойовики ХАМАС. Наразі ці люди перебувають у заручниках у Секторі Гази.
Увечері німецький політик поїде до Єгипту. Що цікаво, в Німеччині законодавчо заборонили підтримувати ХАМАС, а сам Шольц застеріг Іран і "Хезболлу" не втручатися в ізраїльські події. Залучення цих гравців у бойові дії може повністю дестабілізувати регіон і загрожує небезпекою великої війни.
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Світ підтримує Ізраїль
- Зараз усі зосереджені на майбутньому візиті Джо Байдена в цю країну. Вважається, що доки Байден буде в Ізраїлі, ЦАХАЛ не розпочне наземну операцію проти терористів ХАМАС.
- Утім, поки що зберігається інтрига, чи справді це буде наземна операція, а чи щось інше. Армія оборони Ізраїлю загадково говорить, що це будуть наступні етапи війни, але не розкриває деталей.
- Очільник Кремля Владімір Путін говорив із Нетаньягу. Це сталося вперше від початку війни. Путін висловив співчуття родичам загиблих ізраїльтян і цинічно заявив, що засуджує жертви серед цивільних у Секторі Гази – так, наче це не його армія щодня і щоночі обстрілює українські міста та села.