Пенсия по выслуге лет исчисляется индивидуально в процентах от денежного довольствия. Минимальный размер такой пенсии составляет 2093 гривны – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.
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Какие документы должен предоставить военнослужащий или его семья для начисления пенсии
Перечень документов, подаваемых в ТЦК и СП для назначения пенсии:
- Заявление.
- Денежный аттестат (с последнего места службы).
- Справка о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышений) и премии для исчисления пенсии в соответствии со статьей 43 ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" Приложение 1 и Приложение 8 (из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца).
- Выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части.
- Паспорт.
- Налоговый номер.
- Выписка о регистрации места жительства лица.
- Справка ОК-5 из Пенсионного фонда Украины.
- Справка по реквизитам банковского счета.
Дополнительно для пенсии в случае потери кормильца:
- Выдержка ЦВВК.
- Свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и тому подобное).
- Справки об обучении детей.
Дополнительно для пенсии по инвалидности:
- Справка медико-социальной экспертной комиссии.
- Свидетельство о болезни или извлечении ВВК.
Заявление и необходимые документы для назначения пенсии подаются лично по месту регистрации заявителя или месту жительства согласно справке внутренне перемещенного лица в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
РТЦК и СП принимает заявление и необходимые документы и запрашивает воинские части для получения финансовых и других документов, необходимых для назначения пенсии.