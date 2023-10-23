Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он добавил, что противник не оставляет попыток прорвать украинскую оборону.

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Армия России безуспешно наступает

Российские захватчики сосредотачивают свои силы и подтягивают резервы на Лиманско-Купянское направление. За прошедшие сутки ВСУ отбили 20 атак врага. Оккупанты совершили 13 авиаударов.

Сейчас для россиян важна любая победа. Ведь им нечем похвастаться. Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону, но мы знали о планах врага и готовились к ним,

– сказал Фитьо.

Российская армия безуспешно наступает и несет большие потери. Только за минувшие сутки потери в личном составе составили 263 человека. ВСУ также уничтожили 23 единицы техники, из которых 7 танков и 3 бронированные боевые машины. Вооруженные Силы дают достойный отпор, поэтому враг не имеет никаких стратегических успехов.

Оперативная ситуация на Лиманско-Купянском направлении: смотрите видео

Кого россияне бросают в бой и какую технику используют

На Лиманско-Купянское направление россияне бросили подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V" и другие регулярные части. В частности, мобилизованных военнослужащих, так называемых штрафников, бывших узники, подписавших контракты с министерством обороны.

Они уже уходят в штурм. Тактика не меняется. Россияне просто закидывают людьми и техникой,

– отметил начальник службы по связям с общественностью сухопутных войск ВСУ.

На этом направлении россияне используют новейшие образцы вооружения. В частности, танки Т-72, Т-90, которые ВСУ удачно уничтожают благодаря противотанковым средствам, FPV-дронам и точному огню артиллерии.

"Наши артиллеристы действуют крайне точно", – добавил Фитьо.

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