Украинский лидер подчеркнул, что это была важная ставка. Речь шла исключительно о фронте.

Читайте также Спасательная операция в Харькове завершилась – ответ будет: Зеленский обратился к украинцам

"Работаем дальше над освобождением нашей земли"

"Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонных действиях", – отметил Зеленский.

Он добавил, что на заседании получили всю текущую информацию. Кроме того, дали поручение военным и разведке.

Работаем дальше над освобождением нашей земли,

– подчеркнул президент.

Обратите внимание Как 8 Израилей: какая часть Украины заминирована и сколько времени уйдет на разминирование

Президент провел кадровые перестановки в СБУ

Заметим, что в понедельник, 23 октября, стало известно, что Зеленский уволил нескольких людей с ключевых должностей в Службе безопасности Украины и назначил новых. В частности: