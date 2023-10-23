Український лідер наголосив, що це була важлива Ставка. Йшлося виключно про фронт.

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"Працюємо далі над звільненням нашої землі"

"Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", – зазначив Зеленський.

Додав, що на засіданні отримали всю поточну інформацію. Окрім того, дали доручення військовим та розвідці.

Працюємо далі над звільненням нашої землі,

– підкреслив президент.

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Президент провів кадрові перестановки в СБУ

Зауважимо, що у понеділок, 23 жовтня, стало відомо, що Зеленський звільнив декількох людей з ключових посад у Службі безпеки України та призначив нових. Зокрема: