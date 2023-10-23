Український лідер наголосив, що це була важлива Ставка. Йшлося виключно про фронт.
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"Працюємо далі над звільненням нашої землі"
"Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії", – зазначив Зеленський.
Додав, що на засіданні отримали всю поточну інформацію. Окрім того, дали доручення військовим та розвідці.
Працюємо далі над звільненням нашої землі,
– підкреслив президент.
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Президент провів кадрові перестановки в СБУ
Зауважимо, що у понеділок, 23 жовтня, стало відомо, що Зеленський звільнив декількох людей з ключових посад у Службі безпеки України та призначив нових. Зокрема:
- Анатолія Сандурського звільнили з посади заступника голови СБУ;
- Андрія Швеця призначили начальником Головного слідчого управління СБУ;
- Тамару Пашковську – на посаду начальника Управління роботи з особовим складом спецслужби;
- президент змінив начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ;
- Володимира Петриченка звільнили з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Його замість Анатолія Денисенка призначили начальником СБУ у Вінницькій області.