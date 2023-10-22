Во время обращения Владимир Зеленский пообещал, что Украина непременно ответит России за террористические ракетные удары. Об этом пишет 24 Канал.

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Главное из обращения президента 22 октября

В Харьковской области завершилась спасательная операция

Спасатели завершили спасательную операцию под Харьковом после российского удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом.

Президент подтвердил, что в результате атаки 6 человек погибли, еще 17 получили ранения. Всем пострадавшим уже оказана помощь.

Мои соболезнования родным и близким погибших! Мы обязательно ответим России на каждое проявление ее террора. И на этот удар тоже,

– сказал президент.

Он отметил, что Украина и украинский народ никогда не сломается. Несмотря на все российское зло, мы выстоим и выдержим.

Какая ситуация на фронте

По словам президента, украинские защитники ежедневно работают на результат для Украины. Им необходимо выстоять против русских штурмов, уничтожать оккупантов и двигаться вперед. Даже самый маленький результат ежедневно работает на нашу победу и мотивирует международных партнеров помогать нам.

Каждый день нужен результат для Украины – выстоять против российских штурмов, уничтожать оккупантов, двигаться вперед. Хоть на километр, хоть на 500 метров, но вперед каждый день, чтобы улучшать украинские позиции, чтобы давить на оккупантов. Это придает государству силы. Это мотивирует весь мир помогать нам. И это доказывает, что террор России не сработает,

– заявил Владимир Зеленский.

Также в это воскресенье глава государства отметил наших воинов, которые особенно проявили себя на этих неделях на разных направлениях и в разных задачах:

Купянское направление, Харьковская область . Президент поблагодарил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 1-й механизированный батальон 67-й отдельной механизированной бригады.

. Президент поблагодарил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 1-й механизированный батальон 67-й отдельной механизированной бригады. Авдеевское и Марьинское направления , которое очень тяжелое. Зеленский поблагодарил за "примерную защиту" воинов 53-й и 110-й отдельных механизированных бригад, 59-й отдельной мотопехотной и десантников 79 бригады. Также он выразил благодарность воинам 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает всем нашим ребятам защищать Донецкую область.

, которое очень тяжелое. Зеленский поблагодарил за "примерную защиту" воинов 53-й и 110-й отдельных механизированных бригад, 59-й отдельной мотопехотной и десантников 79 бригады. Также он выразил благодарность воинам 55-й отдельной артиллерийской бригады, которая активно и эффективно помогает всем нашим ребятам защищать Донецкую область. Лиманское направление. Президент сообщил, что наша 68-я отдельная егерская бригада и подразделения знаменитой 95-й отдельной бригады ДШВ сорвали планы оккупантов.

Президент сообщил, что наша 68-я отдельная егерская бригада и подразделения знаменитой 95-й отдельной бригады ДШВ сорвали планы оккупантов. Бахмутское направление – глава государства поблагодарил воинов 92-й отдельной штурмовой бригады и 93-й отдельной механизированной бригады за эффективную оборону и штурмы.

– глава государства поблагодарил воинов 92-й отдельной штурмовой бригады и 93-й отдельной механизированной бригады за эффективную оборону и штурмы. Мелитопольское направление – среди всех направлений на юге президент отметил именно это. Особенно он поблагодарил десантников 46-й аэромобильной бригады, отметив, что своими результатами они помогают всему фронту.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

События на международной арене

Зеленский сообщил, что 22 октября провел разговор с эмиром Катара и поблагодарил его за готовность присоединиться к следующей встрече по Формуле мира и поддержке нашей страны. Также стороны обсудили посредничество Катара в освобождении депортированных и пленных украинцев.

Президент пообещал, что следующая неделя добавит еще больше возможностей для Украины – нашей обороны, нашей защиты от российского террора и нашей Формулы мира.