Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

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Где пройдет саммит на этот раз

Украинский лидер сообщил, что местом проведения нового саммита в этот раз станет Чехия.

Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентскому уровню Крымской платформы. Количество участников очень серьезное,

– сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех в мире, кто присоединился и готов вместе с Украиной работать на уровне парламентской дипломатии ради безопасности и мира во всей Европе.

Обратите внимание! Украинские власти создали Крымскую платформу, чтобы актуализировать вопросы деоккупации Крыма на международной повестке дня, консолидировать международные усилия по освобождению полуострова, защитить права и свободы крымчан и усилить безопасность в Европе. В первом саммите, который проходил в 2021 году, приняли участие представители 43 стран, которые приняли совместную декларацию.

Как раньше проходила Крымская платформа