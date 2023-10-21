Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готовит новый саммит Крымской платформы. Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.
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Где пройдет саммит на этот раз
Украинский лидер сообщил, что местом проведения нового саммита в этот раз станет Чехия.
Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы – парламентскому уровню Крымской платформы. Количество участников очень серьезное,
– сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил всех в мире, кто присоединился и готов вместе с Украиной работать на уровне парламентской дипломатии ради безопасности и мира во всей Европе.
Как раньше проходила Крымская платформа
- Третий саммит Крымской платформы проходил в августе 2023 года в Киеве. В нем приняли участие президенты и премьер-министры нескольких европейских стран.
- Модератором первой дискуссии являлся министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, Крымскую платформу поддержали более 60 стран.
- На этом мероприятии обсуждалось экономическое развитие Крыма после того, как его освободят от российских захватчиков. Зеленский тогда заявлял, что некоторые бизнесы уже выразили готовность работать на полуострове после деоккупации.