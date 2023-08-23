Саммит Крымской платформы начался со встречи Владимира Зеленского с представителями нескольких стран, пишет 24 Канал. Модератором первой дискуссии в рамках Крымской платформы выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кто участвует в саммите Крымской платформы

Участие во встрече, кроме Владимира Зеленского, принимают:

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза,

Президент Литвы Гитанас Науседа,

Президента Венгрии Каталин Новак,

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и член Президиума Денис Бечерович,

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо,

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Президент Владимир Зеленский основал Крымскую платформу в 2023 году. Несмотря на полномасштабную агрессию России против Украины, количество стран, которые поддерживают инициативу, – возросло. Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Крымской платформы со стороны 60 стран.

"Мы видим, что тенденция увеличивается. Платформа становится сильнее", – заявил министр иностранных дел.

Кулеба отметил, что к инициативе присоединились Бахрейн, Сербия, ОАЭ, Всемирная туристическая организация и ЮНЕСКО.

Президент Зеленский отметил, что в этом году на саммите представлены 63 государства и международные организации. В частности, это государства Европы и Азии, Африки и обеих Америк.

Зеленский открыл "Крымскую платформу"

Президент Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы словами об украинцах, которых удерживают в России.

"Я хочу рассказать об одной девушке – ей 25 лет, в семье ее нежно зовут Боджек, что в переводе букашка. Ее отец тяжело болен, у него рак. Эту девушку зовут Ление Умерова. Уже более полугода она находится за решеткой в московском СИЗО – одном из самых жестоких изоляторов России.

Ее так называемое преступление перед Россией заключается в том, что Ление попыталась проехать к своему больному отцу в оккупированный Крым. И теперь Россия хочет приговорить ее к 20 годам тюрьмы. И это всего лишь один из многочисленных примеров репрессий оккупантов против украинских граждан в Крыму", – сказал украинский лидер.

Зеленский также вспомнил и о других заключенных, которых удерживает Россия, – Наримана Джеляля, Владислава Есипенко, Сервера Мустафаева, Ирину Данилович.

"Кто-то журналист и говорил правду, кто-то активист и боролся за правду, кто-то просто хотел свободно исповедовать свою веру, кто-то пытался приблизить конец оккупации – для России все это преступления", – заявил президент.

На Крымской платформе подписали договор с компаниями, которые готовы прийти в Крым

Зеленский заявил, что Украина имеет поддержку международного, национального, локального бизнеса, который готов зайти в Крым сразу после деоккупации полуострова.

По словам президента, это мощные бренды международных гостиничных сетей, авиакомпаний, банковские бизнесы, промышленные и энергетические компании и тому подобное.

Глава государства отметил, что Крым будет частью глобальной экономики.

И сегодня мы делаем первый такой экономический шаг. Мы подписываем первый документ с компаниями, которые готовы прийти в Крым за Украиной,

– сообщил Зеленский.

Он отметил, что это открытый документ, поэтому любой честный бизнес может присоединиться. Зеленский добавил, что уже сейчас о готовности инвестировать заявили Ryanair и Royal HaskoningDH.