Саміт Кримської платформи розпочався із зустрічі Володимира Зеленського з представниками кількох країн, пише 24 Канал. Модератором першої дискусії в рамках Кримської платформи виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Хто бере участь у саміті Кримської платформи

Участь у зустрічі, окрім Володимира Зеленського, беруть:

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза,

Президент Литви Ґітанас Науседа,

Президента Угорщини Каталін Новак,

Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич і член Президії Деніс Бечірович,

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо,

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Президент Володимир Зеленський започаткував Кримську платформу у 2023 році. Попри повномасштабну агресію Росії проти України, кількість країн, які підтримують ініціативу, – зросло. Дмитро Кулеба заявив про підтримку Кримської платформи з боку 60 країн.

"Ми бачимо, що тенденція збільшується. Платформа стає сильнішою", – заявив міністр закордонних справ.

Кулеба зазначив, що до ініціативи приєдналися Бахрейн, Сербія, ОАЕ, Всесвітня туристична організація і ЮНЕСКО.

Президент Зеленський зазначив, що цьогоріч на саміті представлені 63 держави та міжнародні організації. Зокрема, це держави Європи та Азії, Африки та обох Америк.

Зеленський відкрив "Кримську платформу"

Президент Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи словами про українців, яких утримують у Росії.

"Я хочу розповісти про одну дівчину – їй 25 років, у сім'ї її ніжно звуть Боджек, що в перекладі комашка. Її батько тяжко хворий, у нього рак. Цю дівчину звуть Леніє Умерова. Уже понад пів року вона перебуває за ґратами в московському СІЗО – одному з найжорстокіших ізоляторів Росії.

Її так званий злочин перед Росією полягає в тому, що Леніє спробувала проїхати до свого хворого батька в окупований Крим. І тепер Росія хоче засудити її до 20 років в'язниці. І це всього лише один із численних прикладів репресій окупантів проти українських громадян у Криму", – сказав український лідер.

Зеленський також згадав і про інших ув'язнених, яких утримує Росія, – Нарімана Джеляля, Владислава Єсипенка, Сервера Мустафаєва, Ірину Данилович.

"Хтось журналіст і говорив правду, хтось активіст і боровся за правду, хтось просто хотів вільно сповідувати свою віру, хтось намагався наблизити кінець окупації – для Росії все це злочини", – заявив президент.

На Кримській платформі підписали договір з компаніями, які готові прийти в Крим

Зеленський заявив, що Україна має підтримку міжнародного, національного, локального бізнесу, який готовий зайти в Крим одразу після деокупації півострова.

За словами президента, це потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпаній, банківські бізнеси, промислові та енергетичні компанії тощо.

Глава держави зазначив, що Крим буде частиною глобальної економіки.

І сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ з компаніями, які готові прийти в Крим за Україною,

– повідомив Зеленський.

Він зазначив, що це відкритий документ, тому будь-який чесний бізнес може приєднатися. Зеленський додав, що уже зараз про готовність інвестувати заявили Ryanair та Royal HaskoningDH.