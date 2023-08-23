Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Крымской платформе заявил, что сейчас идет активная работа над тем, чтобы вернуть Крыму весь мир, который оттуда вытеснила Россия.
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Крым – это часть экономики Украины и мира
Украинский гарант добавил, что послевоенная трансформация Украины поможет полуострову работать и быть экономически привлекательным в течение всего года, а не зависеть от сезонности.
Зеленский сообщил, что уже есть бизнесы, которые выразили свою готовность начать работу в Крыму после деоккупации полуострова. По его словам, это известны как международные компании, так и национальные, работающие в следующих областях:
- Банкинг;
- Гостиницы;
- Авиакомпании;
- Промышленность;
- Технологии;
- Телекоммуникации;
- Энергетика и т.д.
Украина уже сегодня, 23 августа, подпишет открытый документ с бизнесом, планирующим работать на полуострове. Уже сейчас о готовности инвестировать в свободный и украинский Крым заявили:
- Ryanair;
- Royal HaskoningDHV;
- Международная ассоциация гостиниц и туристической организации;
- SkyUp;
- JoinUp;
- SoftServe;
- Vodafone;
- Sigma software;
- Luxoft;
- OKKO;
- Nokia;
- EPAM;
- Lifecell.
Также о намерении по работе в Крыму заявили в Fozzy Group. Напомним, что эта сеть супермаркетов недавно пострадала от ракетных обстрелов в Одессе. Зеленский добавил, что это еще не полный список.